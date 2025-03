Palermo, otto finali per salvare la stagione: un calendario dalle mille insidie

La missione in questo finale di stagione per il Palermo è quella di centrare l’obiettivo minimo. I rosanero erano partiti con ben altre ambizioni, ma ora l’unico modo per salvare il salvabile è centrare i playoff e poi sperare in un cambio di marcia per gli spareggi.

Mancano otto gare alla fine della regular season. Otto vere e proprie finali per qualificarsi ai playoff. La squadra di Dionisi è attualmente al nono posto, a -1 dal Bari ottavo.

Al Palermo rimangono da giocare quattro partite in casa (Sassuolo, Carrarese, Südtirol e Frosinone) e quattro in trasferta (Salernitana, Bari, Catanzaro e Cesena).





Oltre al Sassuolo, che viaggia ormai a vele spiegate verso la vittoria del campionato, il Palermo dovrà fare i conti con Bari, Catanzaro e Cesena, compagini che attualmente occupano la zona playoff. Saranno dunque veri e propri scontri diretti, dove i punti varranno doppio e per di più da giocare lontano dal “Barbera”.

Se si vuole sperare in un buon piazzamento sarà necessario far bottino pieno contro la Salernitana, domenica 30 marzo, alla ripresa del campionato. Al “Barbera” poi arriveranno squadra in lotta per la salvezza (e forse qualcosina di più) come Carrarese, Südtirol e Frosinone. Tutte partite insidiose, che il Palermo ha ‘sofferto’ negli ultimi anni.

Il calendario delle altre pretendenti

La clamorosa rimonta interna subita contro la Cremonese ha contribuito ad allargare il divario con il quarto posto (distante ora nove punti) così come con la quinta posizione (il Catanzaro ha sette punti più del Palermo). In generale, nel corso della stagione, i rosanero non hanno mai realmente dimostrato di avere la continuità necessaria per occupare quei piazzamenti in classifica.

Un approccio più realistico dunque fa pensare che il Palermo debba volgere il proprio sguardo a chi occupa sesto, settimo e ottavo posto ovvero rispettivamente Juve Stabia, Cesena e Bari.

La Juve Stabia, sesta, ha collezionato 43 punti e affronterà in casa Salernitana, Sampdoria, Catanzaro e Reggiana mentre andrà a far visita a Cesena, Cremonese, Südtirol e Brescia.

Il Cesena, settimo, ha raccolto 42 punti e giocherà in casa contro Juve Stabia, Frosinone, Sassuolo e Palermo mentre in trasferta sfiderà Südtirol, Modena, Mantova e Cosenza.

Il Bari, ottavo, ha messo a referto 40 punti e affronterà in casa Palermo, Modena e Pisa mentre lontano dal proprio pubblico sfiderà Carrarese, Catanzaro, Südtirol, Cosenza e Cittadella.

Le speranze del Palermo

È evidente che il Palermo sta vivendo un momento molto delicato. Tutto l’ambiente deve fare quadrato per centrare l’obiettivo minimo e bisogna cercare di superare tutti i limiti che sono emersi nelle 30 partite fin qui disputate.

La società ha rinnovato la fiducia a Dionisi, ma la partita contro la Salernitana diventa già un primo spartiacque per capire in che direzione si dovrà guardare in questo finale di stagione.

