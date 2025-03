GdS – “Palermo, tanti cocci da sistemare ma gli alibi sono finiti”

“La scelta della società di confermare Dionisi ha tracciato un’altra linea nella stagione del Palermo“. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia fa il punto della situazione in vista della ripresa del campionato: i rosanero tornano in campo domenica 30 marzo contro la Salernitana.

I cocci ci sono, inutile nasconderlo. In questi giorni di sosta si sta provando a rimetterli insieme, come testimonia anche l’arrivo di Galassi. I soldi investiti sono stati tanti, eppure il Palermo è fuori dalla griglia playoff. A Manchester si aspettano almeno la partecipazione ai playoff. Dopo si faranno i bilanci finali, che potrebbero essere nefasti per il futuro di molti.

La conferma di Dionisi non risolve la questione ambientale ma è un messaggio chiaro alla squadra, che adesso non dovrà più nascondersi dietro l’alibi dell’allenatore. Il resto dovrà farlo proprio il tecnico. I cocci da mettere a posto sono ancora tanti. E il finale di stagione è davvero complicato.





