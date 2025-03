Il Catania pareggia col Crotone, Toscano: “Importante aver ritrovato i nostri tifosi”

Il Catania ha pareggiato 0 – 0 contro il Crotone, allungando a sette la striscia d’imbattibilità ma non è riuscito a completare il tris di vittorie consecutive. L’allenatore Domenico Toscano vede però il bicchiere mezzo pieno, considerando il valore dell’avversario.

“Sono contento per la prestazione. Affrontavamo una squadra che ha sempre creato problemi agli avversari – afferma – . Speriamo di essere maggiormente fortunati più in là con le decisioni arbitrali. Sul piano tattico abbiamo disputato una gara in modo perfetto”.

“Faccio i complimenti ai ragazzi e al pubblico – continua – . Ce l’abbiamo messa tutta e per noi è importante aver ritrovato i nostri tifosi, questo ci fa sentire ancora più fiduciosi. Rispetto alle ultime partite in casa, la squadra è cresciuta. Il recupero di giocatori importanti ha alzato il livello degli allenamenti e della competizione perché tutti vogliono dare il loro contributo”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, OTTO FINALI PER SALVARE LA STAGIONE