Avellino – Potenza in tv e streaming: c’è la diretta in chiaro, canale, orario / Serie C

L’Avellino può andare in vetta. I campani con una vittoria scavalcherebbero l’Audace Cerignola. Gli uomini di Biancolino affrontano il Potenza, squadra imbattuta da cinque partite. Calcio d’inizio alle 20.30 di oggi, lunedì 24 marzo. Ma dove vedere la partita in tv e streaming? Per l’occasione c’è anche la diretta in chiaro.

AVELLINO – POTENZA IN TV E STREAMING: C’È LA DIRETTA IN CHIARO

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e sul canale Sky Sport 251. Inoltre, per l’occasione sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre.

Per quanto riguarda lo streaming, sono diverse le opzioni disponibili: gli abbonati Sky potranno usufruire del servizio Sky Go oppure accedere alla piattaforma NOW. La partita sarà inoltre visibile gratuitamente anche in diretta streaming su Rai Play, sia da desktop che tramite l’app ufficiale per dispositivi mobili.