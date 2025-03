Palermo, il City fa sentire la sua voce. Galassi a Torretta: “Vogliamo i playoff”

Un discorso motivazionale di quasi mezz’ora. Alberto Galassi, membro del consiglio d’amministrazione del City Football Group, ha tenuto a rapporto tutta la squadra (nazionali esclusi), compresi tecnici, preparatori atletici, medici e fisioterapisti. Insomma, un vero e proprio conclave.

Toni soft, com’è nella natura del personaggio, ma parole forti per ribadire che il City Group crede ancora nei playoff e che bisogna cambiare marcia per raggiungere quello che è considerato dalla proprietà un obiettivo minimo, e cioè la qualificazione ai playoff per poi sperare in un colpo d’ala nell’ultimo mese di stagione.

Un forte applauso dei giocatori ha salutato la fine del discorso, che è stato molto apprezzato e che probabilmente era fondamentale per fare sentire la vicinanza e l’interesse del gruppo City verso la principale squadra europea del gruppo (ovviamente dopo il Manchester City) che sta deludendo la propria tifoseria con risultati ben al di sotto delle attese e soprattutto senza riuscire a dimostrare una identità di gioco.





Cosa produrrà un simile discorso lo si potrà vedere solo alla ripresa del campionato, l’altra domenica a Salerno, ma l’impressione è che Galassi sia stato molto convincente. D’altro canto, se è vero che i playoff distano soltanto un punto è anche vero che sotto il profilo matematico la squadra deve ancora conquistare la certezza della salvezza. Insomma, vietato sbracare qualora ci fossero dei dubbi.

Quella odierna è la seconda visita di Galassi a Palermo nel giro di pochi mesi. A gennaio, infatti, aveva già accompagnato Ferran Soriano, CEO del City Group, in occasione della trasferta in Sicilia seguita al cambio di direzione sportiva.

Dopo i cinque giorni più lunghi della stagione, quelli che avrebbe potuto portare a un cambio di guida tecnica, si riparte e le risposte sono adesso quelle del campo. Il calendario non è particolarmente favorevole, ammesso che si possano individuare partite facili in questa parte di stagione.

