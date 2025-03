Nazionale, Calafiori salta il ritorno con la Germania: 3 settimane ai box

Sospiro di sollievo per Riccardo Calafiori. Il difensore della Nazionale, infortunatosi durante la gara d’andata dei quarti di finale di Nations League, ha riportato una lesione al legamento collaterale tra il primo e il secondo grado, con tempi di recupero previsti tra le due e le tre settimane. Le immagini dell’infortunio avevano suscitato grande preoccupazione tra i tifosi della Nazionale e lo stesso CT Spalletti.

Calafiori, che ha lasciato il ritiro azzurro, è stato sottoposto a esami strumentali per il trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro subito nel finale della partita tra Italia e Germania. A seguito degli accertamenti, il calciatore è stato dichiarato indisponibile per la gara di ritorno in programma domenica 23 marzo a Dortmund. Pertanto, è stato sconvocato e farà ritorno al club per ulteriori valutazioni.

Al termine della partita, Spalletti aveva commentato così la situazione: “Su Calafiori non sappiamo ancora niente. Sente il ginocchio strano, ma non è in grado di spiegare cosa provi. Non riesco a capire bene la situazione al momento, purtroppo gli è partito il tacchetto mentre stava cercando di riprendersi dal passaggio”.





