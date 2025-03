Trapani, Torrente: “La squadra sta bene, ci manca solo la vittoria”

Parla Vincenzo Torrente. L’allenatore del Trapani è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida delicata sul campo della Cavese, commentando il periodo di forma della squadra, reduce da quattro sconfitte consecutive.

“Il Trapani sta bene, ma in questo momento manca la vittoria. Veniamo da quattro sconfitte e personalmente non mi è mai successo ma c’è voglia di reagire da parte di tutti – ha dichiarato Torrente -. È stata una settimana positiva per come hanno lavorato i ragazzi. Hanno voglia di trovare subito una vittoria. Il nostro obiettivo è andare ai playoff ed essere protagonisti e faremo di tutto per esserci”.

I granata sono alla ricerca disperata di una vittoria. Per gli uomini di Torrente, i playoff sono a sole tre lunghezze di distanza, e un successo permetterebbe di raggiungere a quota 35 punti proprio la Cavese, che, dal canto suo, arriva da sei risultati utili consecutivi e sta vivendo un ottimo periodo di forma.





