Mondiale, Club Leon escluso: violate regole sulla multiproprietà

Il Mondiale per Club 2025 perde ufficialmente una partecipante. Il Club León, squadra messicana, è stata esclusa dalla competizione per aver violato i criteri FIFA sulle multiproprietà. I proprietari del club, infatti, sarebbero gli stessi del CF Pachuca, e solo una delle due società potrà partecipare al Mondiale.

L’Alajuelense, club costaricano, è la squadra favorita per sostituire il Club León. Proprio la società costaricana avrebbe presentato un reclamo ufficiale alla FIFA, sostenendo che il regolamento del Mondiale per Club 2025 vieti la partecipazione di due squadre appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale.

IL COMUNICATO DEL CLUB LEON

Il Club Leon esprime la propria insoddisfazione per la decisione presa dalla Fifa che potrebbe escluderci dal prossimo Mondiale per Club. Negli ultimi mesi abbiamo presentato tutte le prove e i documenti che confermano che il club si gestisce in modo autonomo in tutti gli aspetti economici, amministrativi e sportivi. Se al Club Leon verrà impedito di partecipare al Mondiale per Club con gli stessi diritti con cui ha conquistato un posto in campo, ci rivolgeremo ai massimi tribunali sportivi.





