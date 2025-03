Salernitana, Zuccon: “Palermo? Troveremo una squadra forte e organizzata”

Federico Zuccon, centrocampista della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Le Cronache per commentare la prossima sfida dei campani, in programma domenica 30 marzo contro il Palermo.

“Stiamo tutti puntando verso un unico obiettivo, a partire dalla partita contro il Palermo, in cui dobbiamo concentrarci sul fare bene – ha dichiarato Zuccon -. Troveremo una squadra arrabbiata per la sconfitta contro la Cremonese, ben organizzata e forte, ma noi sappiamo dove vogliamo arrivare, e questo è molto importante.”

Zuccon ha poi sottolineato l’importanza del sostegno della tifoseria granata: “Avremo la spinta dei nostri tifosi, che sono un fattore decisivo. Giocare all’Arechi è difficile per gli avversari. Loro ci supportano tanto, sia in casa che in trasferta, seguendoci sempre in tantissimi. Siamo convinti che faremo bene.”





