Serie D, il presidente dell’Igea non ci sta. Italiano: “Penalizzati dal ritiro dell’Akragas”

A poco più di un mese dalla fine del campionato di Serie D girone I il ritiro dell’Akragas ha smosso, e non poco, le acque perché tutte le partite giocate dalla squadra biancazzurra sono state di fatto annullate. Massimo Italiano, presidente dell’Igea, ha ammesso che il suo club è stato tra i più penalizzati ritrovandosi con 6 punti in meno in classifica.

“Quando una società rinuncia ad un campionato, è ovviamente una sconfitta per tutto il movimento. Crediamo ancora in un calcio romantico per questo la prima cosa che ci preme fare è esprimere la nostra solidarietà e vicinanza ai tifosi dell’Akragas”.

Italiano parla del regolamento: “Ovviamente dobbiamo rispettare e attenerci alle regole, ma con quei punti guadagnati contro la squadra di Agrigento ormai avevamo un passo e mezzo dentro la salvezza, adesso ci ritroviamo avvicinati o addirittura scavalcati dalle dirette contendenti”.





Italiano conclude: “Dietro ogni società ci sono sacrifici, passione e dedizione, per questo riteniamo che sia arrivato il momento di riformare i campionati per evitare che ogni anno, puntualmente, queste rinunce falsino le stagioni in corso. Dispiace perdere quanto avevamo conquistato sul campo, ma possiamo solo, ribadisco, attenerci al regolamento”.

LEGGI ANCHE

PATERNÒ, ASERO: “CI DAVANO PER SPACCIATI, ORA CHIUDIAMO IN BELLEZZA”

SERIE D: LOTTA PER LA C ANCORA APERTA, SIRACUSA VS REGGINA

SERIE D: CORSA SALVEZZA INFUOCATA