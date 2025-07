Primavera, il Palermo conferma Cristiano Del Grosso in panchina / UFFICIALE

Cristiano Del Grosso guiderà il Palermo Primavera anche per la stagione 2025/26: l’allenatore è stato confermato in panchina e affronterà nuovamente il campionato di Primavera 2. Per Del Grosso, che è stato promosso ad allenatore della Primavera a partire dal 30 luglio 2024 dopo aver guidato l’Under‑17 nelle due stagioni precedenti, continua dunque l’avventura nel settore giovanile rosanero.

Il Palermo ha concluso il campionato Primavera 2 (Girone B) della passata stagione al 9º posto, disputando un torneo positivo tra alti e bassi. L’obiettivo era il raggiungimento di una salvezza tranquilla prontamente centrato da Del Grosso e i suoi ragazzi.

Rimane qualche rammarico per un crollo avvenuto nel momento principale della stagione, quando i rosanero a seguito di un filotto di vittorie erano stabilmente in zona playoff tra il terzo e il quinto posto. I rosanero potranno riprovarci quest’anno con il vantaggio di avere un anno di guida tecnica in più.





