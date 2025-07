Palermo, quattro Primavera convocati per il ritiro: ecco chi sono

Il Palermo pesca dalla Primavera per fare numero in vista del ritiro a Châtillon in Valle D’Aosta: nella lista dei convocati per il raduno sono infatti presenti quattro calciatori della selezione Under 19 che daranno man forte a Inzaghi in questo periodo di preparazione atletica, oltre che vivere una bella esperienza personale.

Chi sono i 4 Primavera convocati

Si tratta di Avena Pietro (2007, difensore), Brutto Valerio (2007, centrocampista), Nicolosi Ettore Karol (2006, difensore), Squillacioti Salvatore (2008, centrocampista). Per due di loro la prima squadra non è una novità: i due difensori Pietro Avena ed Ettore Nicolosi sono già stati convocati (zero minuti giocati) per delle partite di Serie B durante la passata stagione.

Avena, che è stato convocato per la partita di Bari, è un calciatore molto duttile: nasce come centrocampista ma può sicuramente essere utilizzato come esterno sinistro, ruolo che ha ricoperto nelle partite della Primavera di Cristiano Del Grosso.





Nicolosi, che è stato convocato per la trasferta di Salerno, è stato uno dei protagonisti del campionato del Palermo Primavera: la sua duttilità ha permesso a Del Grosso di schierarlo sia da difensore centrale che all’occorrenza da terzino destro.

Valerio Brutto è un centrocampista centrale di qualità che compirà 18 anni proprio durante la sua esperienza in ritiro (il 15 luglio): in stagione ha giocato 25 partite con la Primavera, segnando 3 gol contro Crotone, Monopoli e Benevento. Infine c’è Salvatore Squillacioti, fresco 17enne, precoce, che ha disputato una bella stagione con gli Allievi del Palermo nel ruolo di centrocampista esterno, a tal punto da meritarsi 5 presenze con la Primavera, segnando anche un gol con il Crotone.

