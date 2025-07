Calciomercato Palermo, Verre proposto al Pescara: si studia la formula

Il Palermo è al lavoro per trovare una sistemazione ai giocatori considerati fuori dal progetto tecnico. Tra questi figura Valerio Verre, legato al club da un contratto fino al 2027 con un ingaggio che dovrebbe essere intorno ai 400.000 euro. Proprio per questo motivo, la società rosanero è alla ricerca di una soluzione che possa alleggerire il monte ingaggi.

Tra le opzioni valutate, il club di viale del Fante avrebbe proposto Verre al Pescara, club in cui il centrocampista romano ha già militato tra il 2015 e il 2017, collezionando 64 presenze, 4 gol e 6 assist. La formula del trasferimento è ancora da definire: si discute su un possibile prestito con diritto di riscatto oppure su un prestito secco. In ogni caso, al momento, l’ipotesi di una cessione a titolo definitivo sembra poco probabile.

Nella scorsa stagione, sotto la guida di Dionisi, Verre ha disputato 28 partite, realizzando 2 gol e fornendo 4 assist. Utilizzato principalmente da trequartista nel 3-4-2-1 accanto a Brunori, ha mostrato segnali di crescita, ma nonostante ciò non sembra rientrare nei piani del nuovo tecnico Inzaghi. La sua esclusione dalla lista dei convocati per il ritiro, per questo, appare probabile, così come una sua partenza nelle prossime settimane.





