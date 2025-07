Pisa, Corrado: “Voglio bene ad Inzaghi, ma ha detto una frase un po’ infelice”

Parla Giovanni Corrado. Il presidente del Pisa è intervenuto in conferenza stampa per presentare il nuovo allenatore, Alberto Gilardino. Nell’occasione, Corrado ha anche parlato di Inzaghi, passato al Palermo dopo aver conquistato la promozione in Serie A con i toscani. Il numero uno nerazzurro ha voluto chiarire alcune dichiarazioni rilasciate in seguito dal tecnico piacentino, secondo cui ci sarebbero state delle situazioni poco chiare tra lui e la società.

“Quando ho letto di situazioni poco chiare, un po’ ho sorriso. Negli ultimi otto anni non avevo più sentito parlare di cose poco trasparenti legate al Pisa. È stato un percorso lungo otto anni in cui la chiarezza non è mai mancata. Probabilmente la presentazione col Palermo lo ha emozionato, e forse gli è rimasto dentro un disco delle esperienze precedenti”, ha dichiarato Corrado.

Il presidente ha poi aggiunto: “Gli vogliamo bene a Inzaghi. È stata una frase un po’ infelice, soprattutto considerando il percorso fatto insieme e le sue parole precedenti, quando diceva di non vedere l’ora di iniziare la Serie A. Durante l’anno ci ha sempre espresso il desiderio di vincere di nuovo la Serie B”,





“Speriamo che Pippo possa essere felice di tornare a vincere: se lui e il Palermo sono felici, lo siamo anche noi. Per quanto ci riguarda, non c’è stata alcuna rottura: abbiamo vinto insieme e gli vogliamo ancora bene”, ha concluso.

