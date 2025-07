Di Marzio – “Calciomercato Palermo, Di Mariano nell’affare Palumbo”

Il Palermo prova a sbloccare la trattativa per portare Antonio Palumbo in rosanero. L’operazione per il fantasista del Modena ha subito un rallentamento nelle ultime ore, complice il nodo legato a Saric come possibile contropartita. Il centrocampista bosniaco, infatti, non sembrerebbe gradire la destinazione gialloblù, ma il club di viale del Fante non intende mollare e sta valutando soluzioni alternative per arrivare al numero 10 napoletano.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Palermo starebbe pensando di inserire Francesco Di Mariano nell’operazione. Il palermitano, in scadenza di contratto nel 2026, non rientrerebbe nei piani tecnici di Inzaghi e potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare la trattativa, qualora si trovasse l’intesa tra tutte le parti.

Nel frattempo, il club rosanero continua a muoversi anche su altri fronti di mercato. In difesa resta viva la pista che porta a Lucchesi, giovane profilo in crescita di proprietà della Fiorentina, mentre Bani continua a essere uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto arretrato. Riguardo le uscite: su Desplanches è forte l’interesse del Pescara, club al quale, nelle ultime ore, è stato proposto anche Verre.





