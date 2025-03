Spezia, Soleri: “Cerco di tornare al top. Sogniamo la Serie A”

Edoardo Soleri, attaccante dello Spezia ed ex Palermo, è intervenuto ai microfoni di CittadellaSpezia.com per fare il punto sul suo rientro dall’infortunio al tendine d’Achille, per il quale è ai box da quasi due mesi. Soleri ha anche parlato della stagione della sua squadra, attualmente terza in classifica, con il sogno di tornare in Serie A.

“Abbiamo tentato una terapia conservativa, ma il dolore era insostenibile. L’operazione ha risolto un problema che mi portavo dietro da tempo. È stato il mio primo infortunio serio, difficile da accettare, ma cerco di migliorare ogni giorno per tornare al top”, ha dichiarato Soleri.

Il classe 1997 ha poi parlato dell’obiettivo dello Spezia: “Ci restano otto partite che affronteremo con la voglia di giocarcele e con la serenità che ci ha sempre accompagnato. Preferiamo parlare alla fine, all’ultima giornata. Il Pisa è davanti, e se sarà più bravo, faremo loro i complimenti. Ma finché la matematica lo permette, vogliamo sognare la Serie A insieme alla città”.





