Serie D, il Siracusa vince ancora. Turati: “Condannati a vincerle tutte”

Il Siracusa prosegue nella marcia verso la Serie C e batte la CastrumFavara nella 28^ giornata del campionato di Serie D girone I, conservando il +4 sulla Reggina seconda, anche se gli aretusei devono ancora riposare.

Gara in salita per gli azzurri che chiudono la prima frazione sotto per 0-1 grazie al gol di Varela alla mezz’ora. Nella ripresa la reazione d’orgoglio che porta al pari firmato Candiano dopo un quarto d’ora e a completare la rimonta una doppietta di Longo tra il 71’ ed il 90’.

Marco Turati, tecnico del Siracusa, ha commentato così la vittoria: “Non era facile batterli, i gialloblù sono una squadra con grandi doti fisiche che corre veramente tanto. È venuta fuori una partita maschia, è stato importante vincere i duelli individuali. Anche nei primi 45 minuti, nonostante lo svantaggio, abbiamo creato tanto colpendo l’ennesimo palo. Sapevamo che nella ripresa avremmo trovato molti più spazi, siamo stati bravi a sfruttarli. Sono veramente contento perché chi è subentrato, come da piano gara, ha fatto la differenza”.





Turati parla della classifica: “Sappiamo che siamo condannati a vincere ogni settimana, quello che fanno le altre ci interessa veramente poco. Dobbiamo guardare al nostro percorso che fino ad oggi è stato veramente ottimo. La squadra ha sempre dimostrato di essere battagliera. Sono felice perché gli occhi dei miei ragazzi erano indicatori di voglia di fare bene”.

LEGGI ANCHE

ACIREALE, CHIANESE: “ORGOGLIOSO DEI MIEI RAGAZZI”

FAVARA, INFANTINO: “SCONFITTI A TESTA ALTA, DISPIACE SENTIRE CERTE PAROLE”