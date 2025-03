Serie D, Chianese (Acireale): “Orgoglioso dei miei ragazzi. Sesto risultato utile di fila prezioso”

L’Acireale continua a lottare per la salvezza nel girone di Serie D Girone I e nella 28a giornata ottiene un pari prezioso sul campo della Vibonese, che attualmente occupa la quinta posizione in campionato, mentre i granata mantengono il +2 sulla zona playout.

La gara tra Vibonese e Acireale di fatto si decide nei primi quattro minuti. A passare sono i siciliani con una girata volante dell’ex Iuliano su assist di Sueva dopo neanche due minuti. I calabresi riportano tutto in parità al quarto con un bolide di Terranova a centro area sotto la traversa sugli sviluppi di un piazzato.

Mauro Chianese, allenatore dell’Acireale, ha commentato così la gara: “Abbiamo giocato contro una squadra importante, che gioca a calcio. Abbiamo vissuto una partita dai due volti, nella prima frazione c’è stato poco palleggio, ci mancavano tanti calciatori ma chi li ha sostituiti ha fatto bene. Nella ripresa non abbiamo subito quasi niente, creando almeno quattro occasioni nitide che purtroppo non sono state sfruttate”.





Chianese elogia la squadra: “Quando sono arrivato eravamo in fondo alla classifica, ad oggi saremmo salvi ma soprattutto ce la andiamo a giocare contro qualsiasi avversario dando filo da torcere a chiunque. Questi ragazzi meritano un grande plauso, stanno veramente bene fisicamente e psicologicamente, non è mai un caso che chiudiamo ogni partita in crescendo”.

