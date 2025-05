Catania, Toscano: “Non abbiamo ancora fatto niente, vogliamo arrivare alla fine”

Il Catania supera il Potenza con il brivido e stacca il pass per il primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Gli etnei vincono di misura, approfittando di un rigore fallito dagli avversari a otto minuti dalla fine. A fine gara ha parlato l’allenatore rossazzurro, Domenico Toscano, soddisfatto della prestazione dei suoi.

“Siamo in crescita, ma ancora non abbiamo fatto nulla. Vogliamo arrivare fino in fondo a questo percorso. La vittoria è meritata: abbiamo spinto per tutta la partita. Faccio i complimenti ai ragazzi, mi sono piaciuti molto”, ha dichiarato.

Poi ha aggiunto: “Nelle difficoltà emerge il lavoro del gruppo e dello staff. Abbiamo vacillato nella tempesta, ma a che servivano le polemiche? Non c’era nulla da contestare, solo da rialzarsi. La squadra ha dimostrato continuità, senza mai spegnersi”.





