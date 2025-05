Sorteggio playoff Serie C, gli accoppiamenti del primo turno nazionale / LIVE

Terminata la fase a gironi, si apre ufficialmente la Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Il torneo entra nel vivo con il primo turno, che darà il via anche al primo sorteggio della fase più calda e decisiva della stagione.

Secondo il regolamento, gli accoppiamenti di questo turno non seguono un tabellone prestabilito, ma vengono determinati tramite sorteggio, elemento che aggiunge ulteriore imprevedibilità e tensione alla corsa verso la promozione in Serie B. A partire dalle ore 12.30, la diretta testuale su Stadionews.

TABELLONE PRIMO TURNO NAZIONALE

Di seguito tabellone e teste di serie (indicate in grassetto). Accoppiamenti da determinare con sorteggio:





FeralpiSalò – vincente 2° turno girone

Torres – vincente 2° turno girone

Monopoli – vincente 2° turno girone

Rimini – vincente 2° turno girone

Pescara (migliore classificata vincente 2° turno girone) – vincente 2° turno girone

SECONDO TURNO DI GIRONE, LE SQUADRE VINCITRICI: Catania, Pescara, Crotone, Atalanta U23, Giana Erminio, Vis Pesaro.

IL REGOLAMENTO

Ci sono cinque accoppiamenti da sorteggiare. Cinque le teste di serie: sono le terze dei rispettivi gironi (FeralpiSalò, Torres, Monopoli), la vincitrice della Coppa Italia Serie C (Rimini) e la ‘migliore’ delle vincenti dei secondi turni di girone. Le cinque teste di serie vengono di conseguenza accoppiate con le altre cinque squadre non teste di serie.

Si gioca sulla distanza andata e ritorno. Le cinque squadre teste di serie hanno diritto a giocare il ritorno in casa e passano il turno in caso di pareggio nel doppio confronto (NON valgono i gol in trasferta; NON si gioca supplementari e rigori).

