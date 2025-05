Palermo – Frosinone, Dionisi in conferenza stampa / VIDEO

Alla vigilia dell’importante sfida contro il Frosinone, l’allenatore del Palermo Alessio Dionisi è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico ha sottolineato che, nonostante la squadra sia ancora in zona playoff, è necessario superare certi limiti mentali.

Parlando dei tifosi, Dionisi ha dichiarato che le contestazioni vanno accettate, aggiungendo che la squadra deve essere giudicata in base ai risultati ottenuti sul campo. Sul fronte degli indisponibili, Ceccaroni sarà ancora assente a causa del problema alla spalla, mentre anche Magnani non sarà della partita per alcuni guai fisici.

