Palermo, Pohjanpalo vince il trofeo MVP della Serie B di aprile

“Il leone di Sicilia”. Così la Lega B ha celebrato Joel Pohjanpalo sui propri canali social, eleggendolo MVP del mese di aprile. Un mese da vero trascinatore per l’attaccante finlandese, protagonista con quattro gol – tre dei quali nella sola gara contro il Sassuolo – e due assist.

A completare un rendimento già straordinario, vanno ricordate anche le reti annullate nelle sfide contro Bari e Catanzaro, oltre al rigore parato da Klinsmann contro il Cesena, episodi che gli hanno negato la possibilità di aumentare un bottino personale attualmente fermo a quota 9 reti.

Per il numero 19 rosanero, a secco da tre giornate, si tratta del primo riconoscimento individuale della stagione. La sfida contro il Frosinone, in programma venerdì 9 maggio alle 20:30 e valida per la 38a giornata di campionato, rappresenta un’occasione ideale per il “vichingo” dei rosa di tornare al gol e avvicinare il Palermo all’obiettivo playoff.





