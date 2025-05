Palermo – Frosinone, i convocati di Bianco: assenza importante in difesa

Sono 26 i convocati di Paolo Bianco per la partita contro il Palermo, in programma venerdì 9 maggio alle 20.30. C’è un assenza importante in difesa e in generale sono cinque gli indisponibili.

Il Frosinone non potrà contare su Riccardo Marchizza, che non ha recuperato in tempo dall’infortunio e sarà indisponibile. È un’assenza pesante per i ciociari, che dovranno fare a meno del capitano in un momento cruciale della stagione.

Sono out anche Tsadjout, Koutsoupias, Kalaj, Darboe. Bianco ha deciso di convocare quattro portieri, c’è abbondanza in attacco.





I convocati del Frosinone

Portieri:

Cerofolini, Frattali, Palmisani, Sorrentino

Difensori:

Bracaglia, Bettella, Cittadini, Lucioni, Lusuardi, Monterisi, Oyono A., Oyono J.

Centrocampisti:

Barcella, Begic, Bohinen, Cichella, Grosso, Kone, Vural

Attaccanti:

Ambrosino, Canotto, Cichero, Ghedjemis, Kvernadze, Partipilo, Pecorino

LEGGI ANCHE

PALERMO – FROSINONE, LE PROBABILI FORMAZIONI