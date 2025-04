Serie D, il Licata crede ancora nella salvezza: e Martello polemizza con il tecnico dell’Acireale

Il campionato di Serie D girone I volge al termine ed il Licata è tra le società che lottano per la permanenza nella categoria. Ad oggi i gialloblù giocherebbero il play out in trasferta ma resta un barlume di speranza per la salvezza diretta. Ne abbiamo parlato con il direttore Giovanni Martello.

Direttore, siete reduci da una vittoria tanto preziosa quanto pesantissima…

“Vittoria importantissima contro una signora squadra. Vittoria che ci tiene in corsa per la salvezza, un passo falso sarebbe stato letale. Insomma tre punti fondamentali per il nostro finale di campionato, abbiamo difeso molto bene rischiando il dovuto, e colpito al momento giusto. Dopo il vantaggio abbiamo legittimato sfiorando anche il raddoppio”.





Nelle ultime settimane, dopo un periodo negativo, un grande rilancio soprattutto a livello di prestazioni…

“Siamo riusciti a prendere atto che, quando si lotta per non retrocedere, bisogna essere pragmatici. Abbiamo definitivamente messo da parte il fioretto e cominciato ad usare solo la sciabola”.

Domenica affrontate un Paternò che non ha più nulla da chiedere a questo campionato…

“Ce la vedremo con una squadra che intanto ha 14 punti più di noi. Ci sarà poco da scherzare e tanto invece da fare per portare a casa il risultato. Per esperienza, nel finale di stagione, è sempre difficilissimo incontrare una squadra spensierata e con la mente libera, dovremo dare più del 100%”.

L’allenatore dell’Acireale Chianese ha definito “strani” alcuni risultati di domenica scorsa…

“Non mi sono piaciute per niente le considerazioni del tecnico granata. Suggerisco di concentrarsi sulla sua squadra e di non guardare i risultati delle altre. È una mancanza di rispetto clamorosa nei confronti di atleti e club che con passione e sacrificio cercano di raggiungere i propri obiettivi. Mi viene in mente un antico proverbio, il lupo di mala coscienza, come opera pensa”.

