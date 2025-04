Palermo femminile, tre giocatrici convocate dalla Rappresentativa Regionale

Grande soddisfazione per tre giocatrici del Palermo Femminile. Gaia Maria Bruno, Giuliana Leto e Germana Gippetto sono infatti state convocate dalla Rappresentativa Regionale Femminile.

Le tre giocatrici allenate da Rosalia Pipitone parteciperanno al 61° Torneo delle Regioni, che avrà luogo per la prima storica volta in Sicilia dall’11 al 18 aprile 2025. Una bella soddisfazione dunque per le ragazze rosanero che, in questa stagione, si trovano al sesto posto in classifica con 37 punti conquistati.

Nell’ultimo turno di campionato le rosanero hanno pareggiato per 2 a 2 sul campo del Lecce e, nella prossima gara valida per la 26esima giornata del campionato di Serie C femminile, affronteranno il Frosinone tra le mura amiche.





