Trapani, Aronica rinnova il contratto fino al 2026 / UFFICIALE

Il Trapani ha ufficializzato il prolungamento del contratto con Salvatore Aronica, che ha firmato fino al 30 giugno 2026. Una conferma che testimonia la fiducia del club nel lavoro svolto dal tecnico nel corso della stagione in corso, nonostante gli alti e bassi e l’esonero.

Il presidente Valerio Antonini ha espresso grande soddisfazione per l’accordo raggiunto: “Sono veramente felice che Sasà resti con noi ancora a lungo. È una persona di grandi valori, seria e competente. I risultati ottenuti finora dimostrano la sua bravura, e sono certo che con lui al timone potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Il rinnovo riguarda anche l’intero staff tecnico, a conferma di una struttura consolidata e vincente. Accanto ad Aronica continueranno a lavorare Mirko Spataro come vice allenatore, Vincenzo Panicola in qualità di preparatore atletico, Marco Mazzola come preparatore dei portieri e Domenico Scognamiglio nel ruolo di match analyst.





Aronica ha accolto con entusiasmo il rinnovo, sottolineando l’impegno che comporta: “Sono molto felice di questa firma, che rappresenta per me motivo di orgoglio e al tempo stesso una grande responsabilità. Ringrazio il presidente Antonini e tutta la società per la fiducia: insieme continueremo a lottare per traguardi importanti”.

