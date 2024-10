Giudice Sportivo, petardi al “Barbera”: multa salata alla Salernitana

Il Giudice Sportivo interviene pesantemente su Palermo – Salernitana: è stata inflitta una pesante multa al club campano a causa del comportamento dei propri tifosi, colpevoli di aver lanciato due petardi dal settore ospiti verso la Curva Sud occupata dai tifosi rosanero.

La Salernitana ha appreso con dispiacere la decisione del Giudice Sportivo, comunicando lo stupore e l’intenzione di fare ricorso attraverso un comunicato: “L’U.S. Salernitana 1919 apprende con stupore la decisione del Giudice Sportivo di Lega Serie B pubblicata oggi nel comunicato ufficiale numero 54 che prevede la sanzione al club con un’ammenda di 10mila euro “per avere suoi sostenitori, al 2° ed al 3° del primo tempo, lanciato due petardi in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Tale provvedimento non fotografa completamente i reali accadimenti di domenica, prima e durante la partita disputata allo stadio Barbera contro il Palermo. Nell’occasione, infatti, non sono mancati pericolosi lanci di petardi esplosi nel settore occupato dai sostenitori granata che hanno provocato notevole spavento tra i presenti, compresi bambini e famiglie.

La dirigenza dell’U.S. Salernitana 1919, nel ringraziare la società Palermo F.C. per l’accoglienza cortese, stigmatizza con forza ogni comportamento violento da parte di chi si reca negli stadi e ribadisce che poche decine di sconsiderati – da una parte o dall’altra – non possono e non devono macchiare il buon nome, il calore e il fascino di piazze storiche e passionali come quelle rosanero e granata. Nello stesso tempo, l’U.S. Salernitana 1919 annuncia che valuterà le modalità di ricorso nelle sedi opportune per tutelare la propria tifoseria e l’immagine della società stessa”.

LA MULTA

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 2° ed al 3° del primo tempo, lanciato due petardi in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Nel comunicato del Giudice Sportivo ci sono anche multe per Catanzaro, Reggiana, Spezia e Carrarese. I calciatori squalificati sono invece Kurtic del Sudtirol (due giornate) e Ruggero della Juve Stabia (una giornata).