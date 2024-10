Cremonese, Stroppa esonerato: in lista c’è anche Corini

Eugenio Corini vicino alla Cremonese? E’ una delle possibilità per il club lombardo che ha esonerato Giovanni Stroppa. Vazquez e compagni hanno perso in Coppa Italia contro il Cagliari, perso male contro il Brescia e pareggiato in casa con il Bari.

11 punti in 8 partite (gli stessi del Palermo, per esempio) non sono stati abbastanza per la dirigenza della Cremonese che ha cominciato a sondare diversi allenatori. Corini è tra i nomi papabili insieme a quello di Ballardini, che potrebbe ritornare a sedere nella panchina lombarda dopo essere stato sostituito proprio da Stroppa.

Corini volendo è “legato” alla Cremonese: è proprio allo “Zini” che il suo Palermo, avanti 0 – 2 all’intervallo e secondo in classifica, cominciò il suo clamoroso declino che ha infine portato all’esonero.