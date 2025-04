Serie D, Passiatore (Enna): “La salvezza dipende solo da noi”

L’Enna ha chiuso la stagione regolare del campionato di Serie D Girone I tra le mura amiche con un pari contro il fanalino di coda Locri nella penultima giornata del torneo.

A sbloccare la sfida sono stati i calabresi al 71’ con Leveque, nove minuti più tardi il pari firmato Cicirello che frizza il risultato sull’1 – 1. Ai gialloverdi basterà vincere l’ultima giornata sul campo del Pompei per festeggiare la salvezza diretta visti gli attuali 8 punti di vantaggio sul Sant’Agata penultimo che costringerebbe i messinesi alla retrocessione diretta.

Ciccio Passiatore, allenatore dell’Enna, ha parlato del pari con il Locri: “In casa facciamo un po’ di fatica, perché non abbiamo giocatori offensivi bravi nell’uno contro uno. Il Locri non è arrivato praticamente mai nella nostra area, tranne che nella situazione del gol. I ragazzi hanno dato una grande prova di attaccamento alla maglia, con una reazione veemente dopo lo svantaggio”.





Passiatore parla di salvezza: “Sono qua da due mesi e se la società mi ha chiamato significa che c’era qualcosa che non andava. Chiunque in quel momento avrebbe firmato per arrivare a una giornata dalla fine con la salvezza che dipende solo da noi. La squadra è viva e mi segue, sicuramente ci sono dei limiti, ma i ragazzi meritano un plauso. Dobbiamo essere fiduciosi, evitare i disfattismi, anche perché penso che tutte le squadre che sono dietro di noi vorrebbero stare al nostro posto. Andremo là per vincere, se non dovessimo riuscirci dopo il triplice fischio guarderemo la classifica e tireremo le somme”.

