Serie D, Chianese (Acireale): “Vogliamo la salvezza. Siamo padroni del nostro destino”

È andata in scena la 33a e penultima giornata del campionato di Serie D Girone I e l’Acireale ha salutato il proprio pubblico nell’ultima in casa con un pari nello scontro diretto per la salvezza con la Sancataldese.

Uno 0 – 0 che fa sorridere soprattutto gli ospiti verdeamaranto, che festeggiano la salvezza diretta e che nell’ultimo turno dovranno vedersela con la Reggina che lotta per vincere il campionato. Per i granata un +3 sulla zona playout e la necessità di fare punti domenica prossima sul campo del fanalino di coda Locri che lotta per evitare la retrocessione diretta.

Mauro Chianese, tecnico dell’Acireale, ha commentato così il pari: “Attualmente saremmo salvi, ci resta una partita da giocare e sono gli altri che devono rincorrere. Dispiace non avere ancora regalato la salvezza ai nostri fantastici tifosi, ma era una di quelle partite sporche in cui solo episodi possono sbloccare. Loro hanno giocato sotto palla, cercando di sfruttare la fisicità della loro punta. Dal canto nostro, soprattutto nella ripresa, abbiamo fatto un po’ di confusione”.





Chianese parla dell’ultima gara: “Siamo consapevoli che quella con il Locri sarà una partita difficile, sarà importante non perdere e penso che la salvezza diretta arriverà. Restiamo padroni del nostro destino, degli altri risultati non ci interessa. I fischi dei tifosi? Pagano il biglietto e sono padroni di fare ciò che vogliono”.

