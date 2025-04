Cassano: “Longo e Inzaghi? Un calcio alla carlona e troppa protezione dai media”

Antonio Cassano, ex calciatore di Bari e Sampdoria tra le altre, è intervenuto durante la trasmissione “Viva el Futbol”, e non ha risparmiato critiche a due allenatori di Serie B: Moreno Longo, tecnico del Bari, e Filippo Inzaghi, allenatore del Pisa.

Inizialmente ha commentato la scelta fatta dal direttore sportivo Ludi del Como per aver cambiato guida tecnica nella scorsa stagione, quando un po’ a sorpresa è stato esonerato Longo per essere sostituito da Fabregas, alla prima esperienza in panchina con le prime squadre. Cassano ha lodato la decisione: “A Como è stato bravo, ha mandato via Longo, che faceva un calcio alla carlona, portando in panchina Fabregas”.

Poi è arrivato l’affondo verso Filippo Inzaghi, oggi alla guida del Pisa e sempre più vicino alla promozione in Serie A: “Ho sempre pensato che gli Inzaghi, anche Filippo, abbiano la stampa a favore“, ha detto Cassano.





