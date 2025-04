Cesena – Palermo, si va verso la chiusura del settore ospiti

Altra partita in trasferta senza tifosi per il Palermo. Nonostante lunedì 28 aprile sia stata attivata la vendita dei biglietti per la gara contro il Cesena, in programma domenica 4 maggio alle 15, si va verso la chiusura del settore ospiti.

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, è comunque una situazione abbastanza anomala considerato che la partita non è stata segnalata con “profili di rischio” dall’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive, quindi il Cesena – società ospitante – aveva regolarmente avviato la vendita dei biglietti.

Non ci sono neanche precedenti di rilievo tra le due tifoserie, ma al momento non è possibile acquistare i ticket. Il problema, dunque, non riguarderebbe la tifoseria avversaria, ma solo quella del Palermo.





Scontri interni e settore ospiti chiuso

Secondo fonti autorevoli, l’eventuale decisione sarebbe scaturita in seguito agli scontri avvenuti durante la settimana di Pasqua tra gli Ultras della Curva Nord 12 e quelli della Curva Sud. Il rischio di ulteriori tensioni era stato ravvisato anche per la partita contro la Carrarese, poi rinviata. Contro il Catanzaro il problema non si era posto perché la vendita dei biglietti era stata bloccata preventivamente dall’Osservatorio, mentre giovedì, contro il Südtirol, si potrebbe ripresentare un problema tra i due gruppi.

Per la gara contro il Cesena, considerando l’inevitabile ‘incontro’ tra le due fazioni nel settore ospiti, si è deciso di bloccare la vendita. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma la società ospitante è stata costretta a chiudere il settore.

Trasferte senza tifosi: il problema può perdurare

Si tratterebbe di un precedente ‘pericoloso’. Il Palermo quasi certamente giocherà ancora una volta in trasferta senza tifosi al seguito ma questa limitazione – se dovesse essere confermata – potrebbe proseguire finché non si risolverà la questione tra i due gruppi ultras.

