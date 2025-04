Palermo – Südtirol, arbitra il messinese Santoro: prima volta con i rosa

È Alberto Santoro della sezione di Messina l’arbitro scelto per Palermo – Südtirol, gara valida per la 36a giornata di Serie B, in programma il primo maggio alle 15. Si tratta del primo incrocio con la prima squadra rosanero, considerando che il vincolo della territorialità dei direttori di gara non esiste più dal 2023.

Santoro ha arbitrato quattro volte la Primavera del Palermo. Lo score con i giovani rosanero è di due vittorie, un pareggio e una sconfitta. In questa stagione, il ‘fischietto’ messinese ha diretto 11 partite di Serie B, compresa la gara persa dal Südtirol 3 – 0 contro il Catanzaro.

Santoro, qualche anno fa, era balzato agli onori della cronaca per il video virale di “Bonfiglio”. Completano la designazione per la gara col Südtirol gli assistenti Giallatini e Belsanti, mentre il quarto uomo è Toro. Al Var c’è Gariglio, mentre l’Avar è Zufferli.





La designazione completa

PALERMO – SUDTIROL h. 15.00

SANTORO

GIALLATINI – BELSANTI

IV: TORO

VAR: GARIGLIO

AVAR: ZUFFERLI

