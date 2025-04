(AGGIORNATO IL 29 APRILE, ORE 12.09). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Südtirol, match valido per la 36a giornata della Serie B 2024/25 (appuntamento giovedì 1 maggio, alle ore 15, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Gomes, Lund; Segre, Brunori; Pohjanpalo.

Indisponibili: Gomis





Squalificati: /

SÜDTIROL (3-5-2): Adomonis; Giorgini, Pietrangeli, Masiello; Molina, Pyyhtia, Kofler, Casiraghi, Davi; Odogwu, Merkaj.

Indisponibili: Vimercati, Zedadka, Arrigoni

Squalificati: /

Squadra che vince… questa volta non si cambia. L’idea dell’allenatore è quella di riproporre la stessa formazione che ha vinto contro Salernitana, Sassuolo e Catanzaro. Eventuali ragionamenti di turnover verranno fatti per la partita di domenica contro il Cesena. Ora serve dare continuità agli undici che tanto bene hanno fatto nell’ultimo periodo. Buone notizie dall’infermeria: Di Francesco è tornato in gruppo e potrebbe essere convocato.

DIFESA

In porta c’è Audero. Confermato il terzetto difensivo ‘titolare’: Baniya gioca sul centrodestra, Magnani non si muove dal centro, Ceccaroni agisce sul centrosinistra. Difficile fare cambiamenti in questo reparto.

CENTROCAMPO

Blin e Gomes stanno dando equilibrio e sostanza alla squadra, la coppia di centrocampo non si tocca. Nessuna modifica nemmeno sulle fasce: a destra c’è Pierozzi, sulla sinistra spazio per Lund.

ATTACCO

Si va avanti con Segre come trequartista atipico. La mossa è stata decisiva nelle ultime partite e Dionisi non vuole cambiare. Brunori è confermato sul centrosinistra, mentre davanti c’è ancora Pohjanpalo.

