Palermo, la panchina torna ad essere un fattore: ora serve il contributo di tutti

La panchina del Palermo torna a essere un’arma in più. La vittoria contro il Catanzaro, oltre a consentire l’aggancio ai calabresi al sesto posto, porta con sé una notizia positiva: i rosa possono contare sulla profondità della rosa. Un elemento che, mai come in questa fase della stagione con tante partite ravvicinate, sarà fondamentale per permettere a Dionisi di ruotare gli uomini e far rifiatare la squadra, come riferito dal tecnico stesso in conferenza stampa.

L’importanza della panchina

Nella convincente prova in terra calabrese, i rosanero hanno scacciato i fantasmi di un altro secondo tempo complicato, evitando che il forcing dei giallorossi vanificasse quanto di buono costruito nella prima frazione. Se ciò non è accaduto, il merito va anche ai subentrati, che hanno finalmente offerto un contributo importante: la terza rete del Palermo è nata da una giocata strepitosa di Verre e dalla quinta marcatura stagionale di Le Douaron, che ha messo il sigillo sulla vittoria.

Pur senza finire nel tabellino, anche Vasic e Ranocchia hanno fornito segnali incoraggianti, entrando in campo con il giusto atteggiamento. Il serbo, spesso finito nel mirino delle critiche durante la stagione, è sembrato più a suo agio del solito sulla fascia destra, dove ha sostituito Pierozzi. Ranocchia, invece, é apparso determinato nei pochi minuti a disposizione, partecipando a due offensive dei rosanero e dimostrando una buona concentrazione.





Soltanto per la quinta volta in campionato, però, il Palermo ha trovato il gol con un giocatore subentrato. Prima di Le Douaron contro il Catanzaro, erano stati Insigne – autore di due reti a gara in corso contro Cremonese e Südtirol – Brunori, nell’andata contro la Juve Stabia, e Di Mariano, nella sfida pareggiata con il Cosenza, a lasciare il segno partendo dalla panchina.

Profondità d’organico fondamentale

Il Palermo è ora atteso da un vero e proprio banco di prova: quattro partite in dodici giorni, in cui sarà fondamentale sfruttare una profondità di organico che poche squadre possono vantare in Serie B. Per continuare ad alimentare il sogno della promozione, passando attraverso i playoff, servirà il contributo di ogni singolo giocatore.

Il ‘tour de force’ è alle porte, e non è difficile immaginare che Dionisi, già a partire dalla sfida contro il Südtirol, possa apportare qualche cambio rispetto agli undici che hanno conquistato bottino pieno contro Salernitana, Sassuolo e Catanzaro. Nel Palermo potrebbe rientrare Di Francesco, ai box da un mese, pronto a offrire un’alternativa sia in attacco sia sull’out sinistro al posto di Lund.

La speranza è che la vittoria contro il Catanzaro rappresenti un vero cambio di marcia: il quinto posto dista ora soltanto due punti, e sfruttare al massimo le tre gare casalinghe (contro Südtirol, Frosinone e Carrarese) sulle quattro rimaste, sarà decisivo per arrivare alle fasi finali con il massimo entusiasmo.

LEGGI ANCHE

SERIE B, LE NUOVE DATE DEI PLAYOFF