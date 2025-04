CorSport – “Palermo, formula giusta: Dionisi allo sprint playoff”

“L’aspetto più singolare di questo sprint finale del Palermo è che è cominciato proprio nel momento in cui la crisi sembrava al punto peggiore”. Queste le parole del Corriere dello Sport che si sofferma sui rosanero ritrovati e su Dionisi, praticamente esonerato dopo il k.o. con la Cremonese.

Salvo poi fare dietrofront. Il Palermo poi “ha fatto 9 punti in 4 partite segnando 11 reti, perendo solo al 90′ la controversa gara di Bari e sciorinando alcune fra le prestazioni più convincenti di tutta la stagione”, riporta il Corriere.

I rosa da noni sono diventati sesti a due punti dal quinto posto della Juve Stabia contro cui “il Palermo è in vantaggio nei confronti d-retti, così come adesso lo è sui calabresi, avendo ribaltato la situazione dopo il ko interno per 2-1. E adesso il calendario sorride proponendo tre gare interne”, si legge.