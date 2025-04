Repubblica – “Il Palermo ritrova Segre: i suoi gol arma in più nella corsa ai play-off”

“Due gol nelle ultime due partite giocate contro Sassuolo e Catanzaro. Jacopo Segre si è scrollato la polvere di dosso ed è tornato ad occupare un ruolo di primo piano”.

Questo l’incipit di Repubblica che descrive il cammino in ascesa del centrocampista torinese, considerato titolarissimo al via della stagione ma colpito anche da un infortunio che ne ha compromesso l’inizio di campionato.

“31 presenze su 34 partite, ma solo 22 da titolare per scelta tecnica. Segre è stato capitano del Palermo quando Brunori andava in panchina, poi è finito molto spesso in panchina quando Brunori è ritornato al centro del progetto”,scrive Repubblica.





Da quando Dionisi li ha schierati entrambi, però, le cose sono migliorate. “Da gennaio in poi il cambio di rotta con tante partite da subentrato e solo 7 da titolare, comprese le sue ultime tre presenze con Salernitana, Sassuolo e Catanzaro: tre partite e tre vittorie interrotte solo dalla sua assenza per squalifica contro il Bari concisa con una sconfitta”, si legge.