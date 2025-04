Palermo, violenza a Brancaccio durante iniziativa solidale: scontri tra tifosi davanti ai bambini

Nel quartiere Brancaccio di Palermo, un pomeriggio pensato per donare un momento di gioia ai più piccoli si è tramutato in una scena di scontri tra ultras. Alcuni tifosi della Curva Nord, accompagnati dal presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico, erano giunti per consegnare uova di Pasqua ai bambini del Centro Padre Nostro. L’iniziativa, organizzata insieme al club Eterna Fratellanza, era partita dalla chiesa di Don Ugo Di Marzo allo Sperone, dove tutto si era svolto in serenità.

Tuttavia, la situazione è degenerata in via Simoncini Scaglione, sede di un club legato alla Curva Sud, storicamente rivale della Nord. Il semplice passaggio degli ultras avversari ha innescato una rissa violenta, proprio davanti ai bambini e alle famiglie presenti per l’evento benefico. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, gli scontri si sono presto spostati in via Brancaccio.

Armi improprie e due feriti

La tensione è esplosa anche davanti al Centro Padre Nostro, fondato dal beato Don Pino Puglisi, dove si sono registrati momenti di forte violenza. Secondo le testimonianze, alcuni partecipanti avrebbero fatto uso di armi improprie come bastoni, coltelli e pale, anche se le forze dell’ordine non hanno ritrovato oggetti contundenti sul posto. Il bilancio provvisorio parla di due giovani feriti, uno dei quali ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla.





L’arrivo delle volanti ha interrotto gli scontri, costringendo i presenti a disperdersi. La polizia ha avviato un’indagine per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili, acquisendo le immagini delle telecamere e ascoltando i testimoni.

Lo sdegno delle istituzioni

Il presidente della circoscrizione, Giuseppe Federico, ha duramente condannato l’accaduto: “Avevamo accolto con entusiasmo questa iniziativa di solidarietà. Vedere degenerare tutto in violenza davanti ai bambini è un fatto gravissimo“. Anche Maurizio Artale, presidente del Centro Padre Nostro, ha espresso profonda amarezza, definendo l’episodio “una vergogna che offende la memoria di Don Puglisi”.

Entrambi i rappresentanti hanno sottolineato come la contrapposizione tra le due fazioni del tifo rosanero sia sfociata in un atto ingiustificabile, che ha sporcato un gesto nato per unire.

Un quartiere ferito

L’episodio ha lasciato sgomento l’intero quartiere di Brancaccio, che ancora una volta si trova al centro di cronache drammatiche. Una comunità fragile, provata da molte difficoltà, si è ritrovata testimone di una violenza assurda, in un momento che doveva rappresentare speranza e fratellanza.

Quel che resta è una ferita profonda, che va oltre la rivalità sportiva: è la frustrazione di un territorio che cerca redenzione e si scontra con la rabbia cieca di chi ha scelto l’odio al posto della solidarietà.

