Serie A, 33a giornata: il Napoli vince e mette pressione all’Inter. Roma ok

Il Napoli passa di misura sul Monza, sempre più ultimo, e raggiunge momentaneamente l’Inter di Simone Inzaghi al primo posto in classifica. I nerazzurri saranno impegnati domani contro il Bologna di Vincenzo Italiano. La Roma supera il Verona e accorcia a -2 dal quarto posto in attesa della Lazio impegnata sul campo del Genoa. La 33a giornata di Serie A si é aperta con un successo netto del Como, che batte il Lecce con un secco 0-3. I salentini restano al quartultimo posto, ma la loro posizione si fa sempre più delicata, soprattutto in vista dello scontro diretto tra Empoli e Venezia. Grande sfida tra Milan e Atalanta: i rossoneri cercano punti per continuare a sperare nella zona Champions, mentre i bergamaschi puntano alla seconda vittoria consecutiva. La Juve chiude il programma in trasferta al “Tardini” contro il Parma.

I RISULTATI

Lecce – Como: FINALE 0 -3 Marcatori: 33′ p.t. Diao (C), 39′ s.t. Goldaniga (C), 46′ s.t. Diao (C)

Monza – Napoli: FINALE 0 – 1 Marcatori: 27’ s.t McTominay (N)





Roma – Verona: FINALE 1 – 0 Marcatori: 4’ p.t Shomurodov (R)

Domenica 20 aprile 2025

Empoli – Venezia: ore 15.00

Bologna – Inter: ore 18.00

Milan – Atalanta: ore 20.45

Lunedì 21 aprile 2025

Torino – Udinese: ore 12.30

Cagliari – Fiorentina: ore 15.00

Genoa – Lazio: ore 18.00

Parma – Juventus: ore 20.45