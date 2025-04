Palermo – Carrarese, buone notizie per Calabro: l’infermeria si svuota

La Carrarese si avvicina al momento decisivo della stagione con un segnale incoraggiante per il tecnico Calabro: la situazione degli infortunati sta finalmente migliorando. Il difensore Mauro Coppolaro ha ripreso ad allenarsi insieme ai compagni a metà settimana, dopo un lungo stop causato da un problema al menisco riportato nella trasferta contro la Juve Stabia. Il rientro in gruppo rappresenta un passaggio importante verso il completo recupero, dopo circa tre mesi di assenza dai campi.

Il centrale campano non sembra ancora pronto per scendere in campo nella trasferta di Palermo, ma potrebbe essere convocato e subentrare al bisogno. Considerato il lungo periodo di inattività, lo staff tecnico ha in programma un lavoro specifico per il suo reinserimento, con sessioni doppie per riportarlo gradualmente alla migliore condizione. Il suo ruolo, particolarmente delicato nello scacchiere difensivo, non consente infatti un reintegro graduale con pochi minuti a partita già in corso.

Anche sul fronte del portiere Bleve arrivano aggiornamenti confortanti. Il percorso di riatletizzazione, iniziato dopo il suo infortunio, è ormai alle fasi conclusive. Le sensazioni provenienti dall’ambiente gialloblù sono positive e fanno pensare che il suo ritorno tra i pali possa avvenire prima del previsto.





Inizialmente si era ipotizzato un suo recupero per il match con il Sassuolo, ma ora non si esclude che possa essere convocato già in anticipo. Una notizia che, in vista del finale di stagione, potrebbe restituire a Calabro due pedine fondamentali per la lotta agli obiettivi prefissati.

