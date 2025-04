Il Palermo punta sull’effetto “Barbera”: nel mirino Carrarese, Sudtirol e Frosinone

Sfruttare il fattore casa per il rush finale. Il Palermo, a partire dalla Carrarese, affronterà un tris di gare al “Barbera” dal quale dovrà uscire con punteggio pieno. Dalla sua, il Palermo ha 13 punti conquistati tra le mura amiche che rappresentano il quarto migliore dato in casa nel torneo di Serie B.

Meglio hanno fatto solo Sassuolo, Juve Stabia e Catanzaro. Ora i rosanero dovranno dare il massimo, in casa, contro Carrarese – appunto -, Sudtirol e Frosinone che sono temibili ma non impegnate nella lotta retrocessione. Lo riporta il Giornale di Sicilia, che spiega come non basti solo il fattore casalingo.

Bisognerà, infatti, sistemare alcuni aspetti come i gol subiti e la gestione dell’ultima fase della gara. Ora il club chiama a raccolta i tifosi forte della vittoria col Sassuolo in cui si sono visti più di 20 mila spettatori. L’obiettivo è superare i 23mila anche se le contemporanee feste non aiutano. La speranza è che l’importanza degli incontri faccia la differenza.