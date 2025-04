Banchieri: “Messina è una piazza speciale. Vado via fiero e con la coscienza a posto”

L’ormai ex allenatore del Messina, Simone Banchieri, ha voluto congedarsi con una lettera aperta ai tifosi dopo l’esonero avvenuto a due giornate dalla fine del campionato. Insieme a lui, salutano la piazza anche il collaboratore tecnico Moulay Hicham Miftah e il preparatore atletico Simone Fossà. Un addio non previsto, arrivato nel momento decisivo della stagione, ma affrontato con dignità e riconoscenza da parte dell’allenatore, che ha scelto di rivolgere parole sentite al pubblico biancoscudato.

Nel suo messaggio, Banchieri ha voluto sottolineare il legame costruito con la città e i tifosi: “Cari tifosi biancoscudati, oggi si chiude per me un capitolo intenso, fatto di emozioni, sacrifici e passione. È arrivato il momento dell’arrivederci, non come avrei immaginato”. Le sue parole, intrise di rispetto e affetto, raccontano un rapporto sincero nato in una piazza che lui stesso ha definito “speciale, unica, che merita rispetto e ambizione”.

Il tecnico ha ringraziato pubblicamente i tifosi per il loro supporto costante, anche nei momenti complicati, mettendo in risalto quanto l’atmosfera dello stadio “Franco Scoglio” lo abbia toccato profondamente: “Sentire il Vostro affetto, la Vostra voce al ‘Franco Scoglio’, è stato un onore e un privilegio che porterò nel cuore”. Un passaggio che mostra quanto il legame con la città vada oltre i risultati sul campo.





Banchieri lascia con orgoglio e serenità, consapevole di aver dato tutto per la causa giallorossa: “Io vado via fiero e con la coscienza a posto, sapendo di aver dato tutto. Ma soprattutto me ne vado con un legame umano che va oltre il campo: il legame con Voi”.

