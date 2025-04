Messina, esonerato Simone Banchieri. Al suo posto Antonio Gatto / UFFICIALE

In casa Messina la situazione si fa sempre più difficile. L’allenatore Simone Banchieri è stato esonerato attraverso un comunicato ufficiale della società. Una decisione forte da parte del club giallorosso, arrivata a pochi giorni dalla trasferta di Foggia e all’indomani del mancato pagamento di stipendi e contributi. Il Messina, infatti, rischia un’altra penalizzazione proprio per queste inadempienze.

La squadra è stata momentaneamente affidata al vice allenatore Antonio Gatto. Arrivato a gennaio per prendere il posto di Modica, Banchieri ha ottenuto appena tre vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte, lasciando la squadra al diciottesimo posto in classifica con 19 punti.

Anche dal punto di vista societario, il Messina è in piena crisi. La raccolta fondi destinata a raccogliere 312 mila euro è fallita, e la Curva Sud ha espresso il proprio dissenso con un comunicato ufficiale.





IL COMUNICATO UFFICIALE

ACR Messina comunica di avere sollevato Simone Banchieri dall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione è stata assunta in vista degli ultimi due decisivi match del Messina in chiave play-out. Il club ringrazia Banchieri e il suo staff per il lavoro svolto con dedizione, in questi mesi, e augura loro il meglio da un punto di vista professionale. La panchina del Messina viene affidata al vice allenatore, Antonio Gatto.

