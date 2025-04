Caracciolo alla Gazzetta: “A Palermo ho faticato, non dovevo restare”

“Lontano dal Rigamonti ho sempre faticato. Penso a Palermo, dove arrivai nel 2005 per sostituire Toni”. Lo confessa Andrea Caracciolo tra le pagine della Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante ha ricordato il periodo in rosanero.

“All’inizio giocavo bene, ma colpii solo pali e traverse e fui criticato. Nel 2006, invece, mi voleva la Roma. Feci di tutto per andar via, ma Guidolin mi convince a restare”.

“Fu una scelta sbagliata. Non ho avuto la forza di reagire a qualche nuvola scura. Un giorno tornerò a Brescia. Non so in quale veste, ma tornerò”, conclude Caracciolo.