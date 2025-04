GdS – “Palermo, Pasquetta maledetta: in 4 partite mai una gioia”

È il momento di sfatare un altro tabù, nel momento forse più delicato della l stagione: contro la Carrarese il Palermo cerca la prima vittoria a Pasquetta, dopo aver inanellato una delusione dietro l’altra nei quattro tentativi precedenti”.

Lo riporta il Giornale di Sicilia che analizza le gare giocate in questo periodo che di solito non si sono concluse come sperato. Inoltre, stupisce il dato esoneri: perché due tecnici “hanno perso il posto in rosanero proprio dopo un flop nel lunedì dell’angelo”, si legge.

Nel 2018 la sconfitta contro il Parma per 3-2; poi, Un anno dopo, l’1 a 1 al Barbera contro il Padova che concluse l’avventura in panchina di Stellone. Nel 2023 un altro risultato negativo in casa, uno 0-0 “col Cosenza che avrebbea llontanato ulteriormente il Palermo dai play-off (poi sfumati)”.





“Infine, il 4-3 con il Pisa dell’anno scorso, in cui i rosa buttarono per due volte il vantaggio (prima 0-2, poi 2-3): quella fu l’ultima partita di Corini. Sulla carta l’impegno”, le parole riportate nel quotidiano.