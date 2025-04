Calcio a 5 (Serie C1), Athletic Club Palermo sfida l’Holimpia Siracusa per il titolo regionale

Sfida in Serie C1 di Futsal, sabato 19 aprile alle ore 17 al Pala Maira di San Cataldo, tra le vincenti dei Gironi A e B del Massimo Torneo Regionale.

Athletic Club Palermo e Holimpia Siracusa le due belle reginette promosse in Serie B Nazionale si contenderanno in una finale in gara unica il Titolo di campione di Sicilia.

Sarà l’ occasione per gli amanti del futsal di veder all’ opera tanti campioni in campo da Nilmar e Yvaaldo sponda palermitana a Texeira Da Silva e Kaio Paz sponda siracusana.