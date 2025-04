Serie C, Benevento – Trapani in tv e streaming: c’è la diretta in chiaro, canale, orario

Il Trapani si gioca i playoff sul campo del Benevento, sesto in classifica e reduce dalla vittoria contro l’Audace Cerignola. Calcio d’inizio alle ore 18.30 di oggi, sabato 19 aprile. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Per l’occasione c’è anche la diretta in chiaro.

BENEVENTO – TRAPANI IN TV E STREAMING: C’È LA DIRETTA IN CHIARO, CANALE, ORARIO / SERIE C

La gara verrà trasmessa in chiaro su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre. Il match si potrà seguire anche su Sky Sport, canale 255. La diretta dell’incontro sarà disponibile anche in streaming su NOW (e Sky Go se clienti Sky) e Rai Play.