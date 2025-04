Cesena – Palermo, info settore ospiti: prezzi e date della vendita

Il Cesena ha comunicato che sono disponibili i biglietti per il settore ospiti in occasione della gara contro il Palermo, valida per la 37a giornata di Serie B. L’incontro è in programma domenica 4 maggio alle ore 15.00 presso l’Orogel Stadium – Dino Manuzzi.

I tagliandi per il settore ospiti, denominato Curva Ferrovia, sono in vendita sul circuito Vivaticket, sia online sia nei punti vendita autorizzati. Il prezzo unico del biglietto è di € 20,00, a cui vanno aggiunte le commissioni di servizio.

La vendita dei biglietti è attiva fino alle ore 19.00 di sabato 3 maggio. Oltre tale orario non sarà più possibile acquistare i tagliandi riservati ai tifosi della squadra ospite. Si invitano pertanto i sostenitori del Palermo a munirsi del biglietto con anticipo, sfruttando la prevendita attiva, per assicurarsi l’accesso al settore ospiti dell’Orogel Stadium – Dino Manuzzi.





