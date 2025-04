Primavera, il Palermo non dà continuità: contro il Napoli è 1 – 1

Il Palermo Primavera non riesce a dare continuità alla vittoria casalinga contro lo Spezia e pareggia 1 – 1 sul campo del Napoli U19. Per la squadra di Del Grosso il pareggio mancava da ben quattro mesi: l’ultimo risaliva al 14 dicembre, contro l’attuale capolista Frosinone.

Primo tempo frizzante e ricco di emozioni. I padroni di casa sbloccano il risultato al 25’ con De Chiara, ma il Palermo reagisce con carattere e trova il pari al 33’ grazie a Vaccaro. Nella ripresa i ritmi calano e, di conseguenza le occasioni diventano più rare. Nonostante ciò, entrambe le squadre continuano a cercare la vittoria, con il Palermo particolarmente determinato a conquistare punti in ottica playoff. Tuttavia, il risultato non cambia più e la partita si chiude sull’1 – 1.

Nel prossimo turno il Palermo Primavera sfiderà in casa il Bari, in una partita che si preannuncia molto equilibrata. Il Bari arriva dalla vittoria contro il Benevento U19, mentre i giovani rosanero sono chiamati a conquistare i tre punti per continuare a inseguire il sogno playoff. L’ultimo posto disponibile, il quinto, è infatti occupato dal Pisa, che conta 42 punti, mentre il Palermo ottavo in classifica è fermo a quota 39, a due giornate dal termine. Una vittoria sarebbe fondamentale per tenere vive le speranze di raggiungere i playoff.





