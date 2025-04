Serie D, Romano (Licata): “Vittoria importante, testa già al playout”

Il Licata nella 33a e penultima giornata del campionato di Serie D Girone I regola tra le mura amiche con un tris il Pompei e si allontana definitivamente dall’ultimo posto che sarebbe significato retrocessione diretta. I gialloblu giocheranno il playout, l’ultimo turno del torneo stabilirà se in casa o fuori e l’avversario.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Licata nel 3-0 contro un già salvo Pompei. A sbloccare il match è stato nella prima frazione il giovane Saito. In avvio di ripresa il raddoppio firmato dal solito Minacori, poi è di Semenzato il gol che vale il tris.

Pippo Romano, allenatore del Licata, ha commentato così la vittoria: “Era importante vincere per cercare sempre in una classifica migliore in ottica playout. Sicuramente noi avevamo più motivazioni e voglia di fare risultato, ma il Pompei ha fatto la sua partita sfiorando più volte il gol. Dal canto nostro abbiamo sprecato tanto, sì abbiamo fatto tre gol ma potevamo farne altri soprattutto nella prima frazione. L’unico aspetto negativo del match è che abbiamo creato veramente tanto ma non capitalizzando e ciò ha lasciato la gara in bilico”.





Romano ha parlato degli spareggi: “Il playout è una partita secca. Puoi giocarla dappertutto, vincere o perdere contro chiunque. L’una vale l’altra, se tutti ci troviamo in questa classifica significa che possiamo giocarcela. Sicuramente spero di giocare lo spareggio in casa, ma se non dovesse accadere ci giocheremo le nostre carte come sempre. La squadra ha la sua fisionomia, in questi giorni c’è da lavorare solo sulla testa”.